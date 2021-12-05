«Выровнять и посадить самолет в таких условиях – чудо»: как пилоты спасли 200 человек на рейсе «Магадан - Новосибирск»

Самолет «Магадан-Новосибирск» совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

– Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Лечу в аэропорт.

Самый страшный из возможных международных сигналов бедствия прозвучал 2 декабря в диспетчерской аэропорта Магадана. Mayday – значит самолет находится на грани катастрофы, а ситуация близка к безвыходной. Сердце у диспетчера оборвалось. Ведь на борту рейса 5220 «Магадан – Новосибирск» находилось 199 человек и 7 членов экипажа...

Обычно пассажиры терпящего крушение лайнера до конца не понимают, что их жизнь висит на волоске. По словам экспертов, только в последний момент страшной перегрузки, за секунды до трагедии, все становится ясно.

Но пассажиры и экипаж рейса 5220, побывали в сущем аду. Судя по показаниям приборов, с момента взлета самолет болтало, как консервную банку. Крен вперед на 47 градусов, потом, как на американских горках, резкое отклонение назад. Несколько минут самолет несся вниз, потеряв около 2700 метров высоты...

И, все-таки, невероятным чудом, лайнер уцелел. А все, кто находился на борту, теперь считают 2 декабря своим вторым днем рождения.

Перед вылетом в Магадане началась метель, поэтому самолет мог обледенеть как до взлета, так и после. Она же мешала лайнеру вернутся в аэропорт. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

«От страха оцепенели и вжались в кресла»

- Я летела на международный форум добровольцев в Москве, - рассказала «КП» - Иркутск» одна из пассажирок рейса 5220 «Магадан-Новосибирск» Екатерина Маринкина. - Путешествовать по воздуху приходится часто, как минимум 1-2 раза в год. Что такое турбулентность знаю, не боюсь, привыкла. Однако в тот день от мыслей о самом худшем никак не могла избавиться. Самолет болтало не как при турбулентности... Еще на взлете борт начало водить из стороны в сторону и сильно трясти.

Лайнер кренило, и не только из стороны в сторону, но и нос борт то опускались вниз, то поднимался вверх. Однако паники, говорит Екатерина, в салоне не было. От страха все просто оцепенели и вжались в кресла.

- Сначала, как обычно, подумали, что так трясти может из-за погодных условий, - вспоминает в разговоре с «КП» - Иркутск» другой пассажир, 43-летний Андрей Никитин. – Что ситуация нестандартная поняли по поведению стюардесс. Они не всегда могли сдержать эмоции. Было видно, что даже они в такой ситуации – впервые. Как обычно они объявляли иформацию по громкой связи, а потом резко осеклись, затихли... И без того напряженную тишину сопровождали резкие «провалы» самолета и взлеты. Было жутко страшно. Оставалось только молиться, чтобы все обошлось...

После взлета, по словам пассажиров, летчики приняли решение вернуться в аэропорт Магадана. Но разыгралась метель и выполнять сложнейший маневр в трясущемся самолете при таких условиях – чистое самоубийство.

В аэропорту Иркутска лайнер встречали экстренные службы. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

«Не можем стабилизировать самолет»

Итак, что же происходило на борту рейса 5220 «Магадан – Новосибирск»? Об этом свидетельствует аудиозапись из кабины пилотов, распространившаяся в интернете. Официального подтверждения авиакомпании получить пока не удалось. Но если верить материалам, уже через несколько минут после взлета командир подал самый страшный из сигналов бедствия.

– Мы не можем самолет [...] стабилизировать [...], – кричит на записи командир воздушного судна.

Его голос заглушает писк аварийной сигнализации о критическом крене и тангаже. Спустя минуту экипаж справился, взяв на себя ручное управление лайнером. Но на этом проблемы не закончились...

- Сильнейшее обледенение [...]. Что делать? [...] Не получается зайти на посадку, пойдем на Якустк, – через несколько минут сообщает диспетчеру командир рейса.

Около пяти часов борт находился в воздухе. Полтора из них самолет продолжало трясти и болтать. Кроме того, из-за обледенения у экипажа не получалось набрать необходимую высоту.

Но пилоты справились и с этим. И успешно посадили аварийный рейс в аэропорту Иркутска.

- Когда мы сели, в салоне загремели аплодисменты, - рассказывают пассажиры. - Хочется от всего сердца поблагодарить пилотов за то, что все обошлось, - говорит Андрей Никитин. - Получается, мы все находились на волоске от смерти...

И одна из возможных причин – неправильная противообледенительная обработка борта перед взлетом. Версия, что еще на земле кто-то допустил ошибку, не исключается. Может быть, нарушили технологию, а может, использовали не ту жидкость. Но это лишь версии. Что произошло на самом деле, ответит Следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Сойдя с самолета в Иркутске пассажиры выдохнули... и сделали памятное селфи. Фото: личный архив Екатерины Маринкиной

КОММЕНТАРИЙ АВИАКОМПАНИИ

«Во время выполнения рейса 5220 «Магадан - Новосибирск» самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом лайнер прошел противообледенительную обработку в аэропорту Магадана. Метеоусловия для взлета также соответствовали допустимым, – говорится в официальном заявлении.

S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка воздушного судна в аэропорту вылета была проведена с нарушениями.

Совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Авиакомпания активно участвует в расследовании инцидента. Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа».

По одной из версий, перед вылетом самолет могли обработать автомобильной «незамерзайкой», вместо специального состава Фото: Михаил ФРОЛОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр БАРСУКОВ, генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг.:

- У меня сильно расходится мнение, что поведение лайнера схоже только с обледенением самолета, — говорит Александр Барсуков. — Обледенение может привести к падению высоты и скорости. Если самолет раскачивает по тангажу, по крену, по высоте – дело в навигационной системе. Её функция – парировать эти тангажи, кренения. Возможно, в ней была неисправность. Например, отказала система пилотажно-навигационного комплекса. По какой причине? Не исключено, что во время обработки, противообледенительную жидкость могла попасть в открытый люк, где находится арматура автопилота. Проще говоря она попала в жизненно важные для управления отсеки самолета. На высоте это привело к образованию льда и выводу пилотажно-навигационного комплекса из строя или сбою в его работе. Ведь на поверхности лайнера никакой электроники нет, она вся внутри. Возможно, жидкость попала в приемники воздушного давления, каналы внутри этих датчиков замерзли, и прекратилась подача сигналов в приборы, обслуживающий автопилот.

Я прослушал предполагаемые переговоры пилота и диспетчера. Так вот, для того, чтобы воздух поступал к устройствам автопилота, он должен пройти трубки приемников воздушного давления. Пассажиры могут их видеть. Они торчат, словно антеннки, в носовой части самолета. У них есть электрообогрев. Я думаю, что обледенение как раз коснулось не поверхности самолета, а этих приемников воздушного давления, из-за чего приборы омертвели, автопилот начал чудить. Он пытался выдерживать режимы полета, но не получал обратной связи. Поэтому они и бултыхались некоторое время. А потом перешли на ручное управление. Версий, что происходило дальше много. Здесь могло быть короткое замыкание, отказ датчиков автопилота...

Можно ли назвать успешную аварийную посадку рейса «Магадан-Новосибирск» чудом?

Два года назад под Москвой другой экипаж избежал крушения аэробуса, посадив его в кукурузном поле. Тогда это долго обсуждали в СМИ, а пилоту присвоили звание «Героя России». Я считаю, что по сравнению с тем случаем, поведение командира аэробуса А321 – это подвиг в квадрате. Потому что успешно выровнять и посадить самолет в таких условиях – это потрясающее мастерство. Во время полета, когда пилотов самих буквально отрывало от кресла из-за смены высоты, они смогли взять ситуацию в свои руки и понять, на сколько градусов нужно повернуть штурвал, чтобы не вызвать бросок в другой крен. Их история может стать примером для подражания для молодых пилотов. Уверен, что они полностью заслужили почетное звание Героев.

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