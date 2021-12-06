Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Очередная смертельная авария произошла по вине пьяного в Бурятии. На этот раз пьяным за руль сел 33-летний помощник участкового уполномоченного полиции из села Горячиск. 2 декабря полицейский, во внеслужебное время, на своей Тойоте Спринтер, сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на улице Гагарина. Кстати, пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону двух спутниц, и сам попал под колеса. От полученных травм он скончался на месте.

- То, что виновник ДТП был пьян, показало медосвидетельствование, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Также у водителя взяли образцы крови и мочи, которые направили в лабораторию для проведения химических исследований

Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Вскоре на месте аварии проведут следственный эксперимент, после чего еще предстоит провести автотехническую экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки обледеневшего аэробуса Магадан-Новосибирск (Подробности)