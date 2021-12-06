Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки обледеневшего аэробуса Магадан-Новосибирск. Фото: Восточного МСУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки аэробуса А 321 Магадан-Новосибирск , который 2 декабря экстренно приземлился в аэропорту Иркутска. В полете у лайнера, на борту которого находилось 202 пассажира, отказала электроника. Самолет попал в зону сильного обледенения, и это привело к отключению автопилота.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. – Выяснилось, что во время набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. Во время полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска.

Также проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Здесь следователи должны дать оценку действиям членов экипажа. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Также выясняется, почему вообще самолет подвергается обледенению? Происходит это на высоте 3-5 тысяч км., когда лайнер входит в воздушную среду высокой влажности, отличающуюся от той, что ближе к земле. За счет ее воздействия образуется иней и лед. Чтобы предупредить это, делают специальную обработку борта. Одна из версий - неправильная обработка борта.

Ранее мнением о том, что могло произойти с самолетом, с «КП» -Иркутск» поделился генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг., Александр Барсуков. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

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