Руководитель Росавиации дал поручение выяснить, почему произошло обледенение самолета Магадан -Новосибирск

Руководитель Росавиации дал поручение выяснить, как производилась обработка рейса Магадан-Новосибирск в аэропорту и почему он обледенел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин обледенения рейса Магадан – Новосибирск, который 2 декабря экстренно сел в Иркутске. На борту находилось 202 пассажира и 7 членов экипажа. Искать ответы, что случилось с аэробусом, будет специальная комиссия центрального аппарата Росавиации, которую возглавил начальник Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

- Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ «Авиарегистр России», где будет проведено математическое моделирование ситуации, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, уже начат анализ, насколько грамотно проведена противообледенительная обработка аэробуса в аэропорту Магадана. Отобранные образцы противообледенительной жидкости уже направлены для изучения в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА. Кроме того, надо в мельчайших подробностях выяснить, насколько на ситуацию повлияла погода. Ответ на этот вопрос ждут от ведомственных синоптиков из ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Они изучают метеообстановку в районе магаданского аэропорта в день ЧП.

Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ возбудили по факту авиационного инцидента идет доследственная проверка. оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела.

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