В 427 жилых домов не подается электричество из-за аварии в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два поселка в Приангарье остались без электричества из-за аварии на сетях. Без света остаются с 23.30 по местному времени 6 декабря более 1000 человек в поселках Шумилово и Прибойный в Братском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Под отключение попали 427 частных жилых домов, также шесть социально значимых объектов, - говорят спасатели. – Без электроснабжения остаются 1062 человека, из них 232 ребенка.

Специалисты проводят восстановительные работы, примерное временя возобновления подачи электричества пока не сообщается.

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