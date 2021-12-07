За жестокое убийство 15-летней давности перед судом предстанет житель Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не уйдет от наказания 33-летний житель Иркутской области, который 15 лет назад вместе с сообщником совершил жестокой убийство и скрылся. Все произошло в январе 2006 года в 1 микрорайоне Шелехова. Тогда двое местных жителей битами избили 21-летнего парня. От полученных травм он умер в больнице.

По горячим следам сыщикам удалось задержать только одного из преступников. Суд приговорил его к длительному лишению свободы. Его 17-летний подельник скрылся и был объявлен в розыск. Найти его так и не удалось. Уголовное дело было приостановлено.

- Все эти годы он скрывался от следствия, жил под паспортом на другое имя, - сообщили в пресс-службах СУ СК, ГУ МВД и прокуратуры Иркутской области. – Задержали его 5 августа 2021 года. Сейчас он содержится под стражей.

Расследование дела завершено. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

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