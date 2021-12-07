Житель Иркутска до смерти избил свою любимую женщину на железнодорожной станции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончилась ссора между 33-летним иркутянином с его любимой женщиной. Поздним вечером, 12 августа этого года на станции Военный городок, вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, он накинулся на женщину и начал жестоко избивать.

- Он около 60 раз ударил ее кулаками и ногами по голове и телу, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального ЛУ на транспорте СК РФ. - Пострадавшую с переломами костей скелета, травм головы, шеи, груди и живота, отвезли в больницу, где на следующий день она умерла.

Задержали изверга в этот же день полицейские из линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский. Вскоре против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и заключили под стражу на время следствия. Расследование дела уже завершено и направлено в Ленинский районный суд Иркутска.

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