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Происшествия7 декабря 2021 3:45

Житель Иркутска до смерти избил свою любимую женщину на железнодорожной станции

Трагедия произошла 12 августа на станции Военный городок
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Житель Иркутска до смерти избил свою любимую женщину на железнодорожной станции

Житель Иркутска до смерти избил свою любимую женщину на железнодорожной станции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончилась ссора между 33-летним иркутянином с его любимой женщиной. Поздним вечером, 12 августа этого года на станции Военный городок, вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, он накинулся на женщину и начал жестоко избивать.

- Он около 60 раз ударил ее кулаками и ногами по голове и телу, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального ЛУ на транспорте СК РФ. - Пострадавшую с переломами костей скелета, травм головы, шеи, груди и живота, отвезли в больницу, где на следующий день она умерла.

Задержали изверга в этот же день полицейские из линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский. Вскоре против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и заключили под стражу на время следствия. Расследование дела уже завершено и направлено в Ленинский районный суд Иркутска.

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