Еще 601 человек заразился коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватил еще 601 человек. С весны 2020 года, то есть с начала пандемии у нас уже 143 534 заболевших. Госпитализировано на данный момент 4 603 пациента. Такие данные 7 декабря привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и смертность от COVID-19. За сутки скончались еще 27 зараженных. С начала пандемии умерли 6 545 человек. Еще 553 ушли из жизни от болезней, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил 1 человек.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили 354 сибиряка. Всего в Приангарье 115 511 выздоровевших.

Чтобы не заразиться, медики призывают жителей Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области растет число заболевших ОРВИ (Подробности)