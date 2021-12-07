В Иркутской области пьяная женщина за рулем Ниссана врезалась в столб, пострадали два ее 17-летних пассажира Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Иркутской области. В Эхирит-Булагатском районе на трассе «Усть-Ордынский-Жигалово-Гаханы-Ахины», 33-летняя женщина за рулем Ниссан Санни, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в световую опору.

- Травмы получили два 17 летних пассажира, находящиеся в салоне авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После аварии виновница ДТП скрылась, но вскоре была задержана. Проведенная экспертиза показала, что она села за руль пьяной. Сама женщина призналась, что перед поездкой употребляла алкоголь.

Против нарушительницы составили несколько административных протоколов. Полицейские дают неутешительную статистику. С начала года в Приангарье произошло 50 аварий по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 2 человека, еще 71 получил травмы. Напоминаем, что за вождение в пьяном виде, вам грозит штраф в 30 тысяч рублей, либо лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.

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