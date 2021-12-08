Движение на улице Советской ограничат из-за переноса самолета-памятника МИГ-23 в Иркутске

Самолет-памятник МИГ-23 перенесут к школе №21 в Иркутске

Внимание, автомобилисты! Движение транспорта по улице Советской в Иркутске ограничат с 23.30 11 декабря до 02.00 ночи 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

- Дорога будет перекрыта от дома № 176«В» до улицы Аэрофлотской, а также по улице Аэрофлотской до дома №120. На это время участок будет отключен от троллейбусной контактной сети, - рассказали в администрации города Иркутска.

Это связано с переносом самолета-памятника МИГ-23 с площади у бывшего ИВВАИУ, где сейчас ведется строительство Суворовского училища, на территорию школы №21, именно там теперь будет установлен планер. Выбор пал на это образовательное учреждение, так как в этом году ей было присвоено имя космонавта, военного летчика Юрия Гагарина (в этой школе работала первая учительница первого космонавта планеты из города Гжатска Нина Кондратенкова). В школе есть музей, где хранится переданный космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым флаг Иркутска с МКС.

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