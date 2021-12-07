Самолет вышел из штопора сам: авиаэксперт объяснил, как удалось избежать катастрофы на рейсе "Магадан-Новосибирск"

Самолет вышел из штопора сам. Дважды: авиаэксперт объяснил, как удалось избежать катастрофы на рейсе "Магадан-Новосибирск". Фото: Иван ВИСЛОВ

«Комсомолка» продолжает разбираться в причинах ЧП с рейсом Магадан-Новосибирск 2 декабря. После взлета борт обледенел, автопилот отключился , аэробус был на волоске от гибели. Но через 4, 5 часа полета, преодолев более трех тысяч километров, самолет спокойно сел в аэропорту Иркутска. Как так вышло, что помогло людям спастись — профессионализм летчиков, счастливый случай или что-то иное? Заслуженный пилот СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов говорит, что А-321, дважды войдя в штопор, спас себя сам. А все потому, что это суперсовременная техника. Мистика? Разбираемся.

Робот решил, что «не летим» и отключился

-Да, автоматическая система управления способна не только помогать. Что произошло с рейсом «Магадан-Новосибирск»? В тонкостях разберется комиссия, но по сути так - после взлета забилось льдом принимающее воздушный поток устройство. Трубка приема воздушного давления. И это спровоцировало всю дальнейшую ситуацию, - объясняет Олег Смирнов. - А давление этого самого потока считывается бортовым компьютером, результат обрабатывается и передается в кабину экипажа, на прибор с указанием скорости -300, 400, 500 км\ ч и больше. И вот это трубка в результате обледенения закупорилась. И скорость уже показывала некорректно или вообще не показывала. Автопилот уловил это дело и сделал вывод, что самолет перестал лететь. Что называется, «робот сообразил» и отключился. После этого автопилот уже не работал.

Самолет ...спас себя самостоятельно

-Обледеневшим бортом надо было управлять вручную. Но экипаж понял, что происходит, с большим запозданием, - продолжает Олег Смирнов. -Это судя по радиосвязи. Во всяком случае, к этому моменту борт два (!!!) раза уже падал вниз с очень большой скоростью, за 10 секунд сразу на два километра и был на волосок от гибели. Еще секунд 7 - и катастрофа была бы неминуема. Но ( и такое бывает!) самолет сам вышел в горизонтальный полет - за счет конструкции крыла и суперсовременной аэродинамики. Фактически аэробус выровнялся из штопора без посторонней помощи , причем дважды. А когда он набрал скорость и поднял нос, пилоты наконец поняли, что происходит.

Такое происшествие на языке авиации называется «инцидент особой тяжести», так говорят, когда есть реальная вероятность катастрофы. На тренажерах должен быть отработан четкий алгоритм действий. Летчики же, судя по опубликованной радиосвязи, какое-то время находились в прострации. Они грешили на показания приборов, но ориентироваться надо не только по ним. Окончательно картину произошедшего, конечно, восстановит комиссия, которая занимается опросом пилотов и изучением черных ящиков.

В аэропорту Магадана. Фото: Екатерина Маринкина.

Как аэробус избавился ото льда

- Сесть в Магадане обледеневший, неуправляемый самолет не мог, - объясняет эксперт. - Мог в Якутске. Отличная взлетка, хорошая погода. Но командир отказался от этого варианта. Почему? Например, пилот мог руководствоваться тем, что ему-то лететь дальше нужно на Новосибирск, а Иркутск как раз на этом пути. Или еще одно обстоятельство – для того, чтобы произвести посадку, необходимо вырабатывать в полете топливо. И поэтому он вынужден был лететь дальше, в Иркутск. Комиссия сейчас разбирается с этим делом и все это уточнит, конкретного ответа пока нет.

Одно точно. Аэробус приземлился в Иркутске в абсолютно нормальном, спокойным режиме, потому что к этому времени весь лед полностью сошел и с крыла, и с хвостового оперения, и с фюзеляжа. Этому помогла с высокая скорость встречного потока, который «счистил» наледь, и обогрев от включенных противообледенительных систем. В А-321 одна из них обогревался от двигателя, а другая -уже электричеством. И тут надо понимать, что вся эта махина весом в несколько сотен тонн держится в воздухе за счет крыла. Но крыло должно быть абсолютно чистым. Если на нем появляются снег или иней, самолет превращается в груду металла и начинает падать.

Жидкость плохая или обработка некачественная?

-Почему самолет обледенел? Это один из основных вопросов. Вероятно, что-то не так с противообледенительной обработкой, - говорит Олег Смирнов. - Прежде всего, ее порядок отработан и жестко прописана во всех инструкциях. Самолет обливают на рулежной дорожке с помощью специальной техники. Занят этим профессионал, который знаком с процессом во всех тонкостях. Если после работы на крыле остается снег, иней или лед, то именно он за это отвечает. Кроме этого, сама жидкость должна быть кондиционной. Она должна содержать строго определенное количество химиката и воды, быть определенной температуры. Иначе действие вещества может измениться. Комиссия проверит, как соблюдались регламенты.

Почему все это необходимо проверять? Потому что и у нас, и за рубежом уже были, к сожалению, случаи, когда когда авиакомпании и аэропорты пытались сэкономить на безопасности полетов. Дело в том, что этиленгликоль, антиобледенитель - это очень дорогая штука. Но его приходится покупать, а это серьезные расходы. Попытки их уменьшить за счет качества обработки самолетов случались. Увы, но подобные действия чаще всего приводят к трагедии.

Что касается самих летчиков, то проверить качество обработки лайнера они никак не могли . Хотя бы потому, что кабина самолета значительно дальше крыльев и рассмотреть в подробностях, как их очистили, они не могут, да и не должны. У каждого своя работа.

Кто взял в руки джойстик

-Что касается популярной версии о том, что, когда был потерян контроль над ситуацией, в дело мог вмешаться второй пилот, то, конечно, все возможно. Как там было, мы не знаем, но вероятно и то, что каждый по-своему пытаться выровнять борт. В том, было это или нет, разберется комиссия после анализа черных ящиков и опроса экипажа. Мы с вами на расстоянии этого определить не сможем, остается только гадать. Чисто теоретически такая ситуация может быть. Современные самолеты управляются электрическим джойстиком, почти как в компьютерных играх. И поэтому категорически запрещено предпринимать какие - то действия одновременно и командиру экипажа, и второму пилоту. Это может привести систему к сбою. Было ли что-то подобное в этом случае — как говорится, расследование покажет.

Главный итог этого полета - все пассажиры живы здоровы, самолет цел и невредим. Сейчас комиссии необходимо установить истинную причину инцидента, а госорганам регулирования гражданской авиации составить план профилактических мероприятий, чтобы не допустить подобное в будущем.

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