Представляете чувство, если вы просто летите вниз? Хроника полета обледеневшего рейса Магадан – Новосибирск. Фото: Екатерина Маринкина.

«Комсомолка» продолжает разбираться в причинах ЧП на рейсе «Магадан-Новосибирск». Прошло уже несколько дней с того момента, как обледеневший борт подал сигнал бедствия, пытался сесть в Магадане, потом реши уйти на запасной аэродром Якутска и, наконец, экстренно приземлился в Иркутске. Все завершилось благополучно: 199 пассажиров аэробуса А-321 и 7 членов экипажа целы. А ведь могло быть иначе – полет мог закончиться авиакатастрофой. И все эксперты сходятся во мнении – лайнер висел на волоске от гибели. Заведено уголовное дело, работают многочисленные комиссии, выясняя причины ЧП. «КП» - Иркутск» решила восстановить хронологию рейса 5220 с помощью пассажиров. Одна из них, жительница Магадана Екатерина Маринкина, помогает в этом. Итак, восстанавливаем хронологию события рейса «Магадан-Новосибирск» с ее помощью.

10.10 (магаданское время) Утро. В Магадане снегопад, небольшая метель.

- В аэропорту нам объявляют, что рейс 5220 задерживается в связи с поздним прибытием самолета, - говорит Екатерина. - Люди нервничают – кто-то уже опаздывает на стыковочный рейс, ведь самолет должен был уже подняться в воздух. У нас есть запас по времени до рейса из Новосибирска в Москву, вроде, все идет нормально.

11.20

- Идем к автобусу, - вспоминает Екатерина. - Красота, снегопад прекратился. Магадан провожает хорошей погодкой.

Из окна лайнера в Магадане. Фото: Екатерина Маринкина.

11.40

- С опозданием на полтора часа мы наконец в аэробусе, - продолжает Екатерина. - Все рассаживаются, мое место у иллюминатора. Шесть часов полета буду наблюдать виды! Мечта. Тогда я еще не знала, что реальность будет жесткой, а вместо видов будет белая пелена….

11.42

- Стюардесса по громкой связи из кабины пилотов проводит инструктаж, - говорит Екатерина. – Почему-то в проход, как это обычно бывает, никто не выходил. Обычно инструктаж ведь сопровождают знаками – показывают, где аварийные выходы и так далее. Но в этот раз лично я стюардессу не видела. Нам зачитали традиционное сообщение о том, что самолет готовится к взлету. Конечно, его никто не слушает…

11.43

- На рулежке самолет притормаживает, его чем-то обрабатывают, - говорит Екатерина. – Я даже сняла этот процесс на видео. Как оказалось, как раз запечатлела процесс обработки противообледенительной жидкостью… Той самой, которой должна была защитить борт от обледенения, но он обледенел!

11.45

- Аэробус взлетает, - продолжает воспроизводить события того дня Екатерина. - Стюардесса опять что-то там проговаривает. Наверное, информацию по полету. И вдруг резко прерывает речь. Тишина. Она даже какая-то зловещая… Когда было? Самолет уже поднялся в воздух и был на уровне облаков. Вот тут все и началось!

11.45-13.00

– За эти полтора часа, наверное, жизнь пронеслась, - говорит Екатерина. – Было так страшно, что ни думать, ни кричать, ни плакать не было никакой возможности. Каждый только старался не выпасть из кресел и все. Самолет очень сильно трясло. По времени это продолжалось от часа до полутора. Не постоянно, а с небольшими перерывами. Время от времени я натыкалась взглядом на иллюминатор. Но никакой красоты, конечно. Ничего не было видно, все в белых облаках, только временами мигал свет. Все это время приходилось держаться, вжимаясь в кресла, потому что все вокруг дрожало и буквально ходило ходуном. Людей бросало из стороны в сторону. Пару раз самолет словно проваливался – сильно сдавливало сверху голову, она очень болела. Представляете чувство, что вы просто летите вниз? Заложило уши. Было такое ощущение, что сейчас из них пойдет кровь… И вот что интересно. Все спрашивают, была ли паника. Может, кто крестился, кричал, писал смс-ки родным. Так вот, нет! Всех просто вжало в кресла, люди оцепенели и держались из последних сил. Было не до истерик и эмоций, надо было всегда за что-то цепляться, чтобы не свалиться и не удариться. Просто ужас, и все. Кто-то всхлипывал, конечно.

13.00 – 13.15

- Тряска немного уменьшилась, а я обрадовалась - в иллюминаторах вместо белой пелены появилось солнце, - вспоминает Екатерина. - Самолет пошел ровнее. Пилот по громкой связи ровным голосом объявил, что в связи с техническими проблемами борт идет на Якутск. Приземление будет приблизительно через час. И больше ничего. Все это время из кабины никто не выходил. Из нас тоже никто не вставал и уж тем более не бегал. Встанешь тут!

13.15-14.00

- Поняла, что рано обрадовалась, - говорит Екатерина. - Опять облака – и снова тряска. Хотя уже поменьше. Не такая жесткая. Час прошел, а обещанной посадки нет. И, наконец, избавились от облаков. Вылетели к солнцу. Стало легче. Пилот объявил, что посадка будет в Иркутске.

14.00 – 14.15

- Появилась стюардесса, нам раздали воду, разрешили вставать с кресел, - говорит Екатерина. - Никакой другой информации не было. Но люди и сами все прекрасно понимали. И опять – никто не рыдал, если что!

14.00- 16.00

- Самолет вел себя все-таки странно, - вспоминает пассажирка рейса 5220. - Шел не как обычно ровно, а периодически качал крыльями. Потом снова ровно, и так до Иркутска.

16.00

- Опять появилась стюардесса, - добавляет Екатерина. - Объявила о посадке, попросила всех сесть и потуже пристегнуть ремни безопасности. Прошлась по рядам, проверила у каждого, сама подтянула, где надо. Мы ждем. Конечно, страх не ушел.

В аэропорту Иркутска. Фото: Екатерина Маринкина.

16.15

- Посадка прошла хорошо, - заключает пассажирка. - Хотя крыльями самолет по-прежнему покачивал. Для бывалых пассажиров, а я из таких, это знак опасности. Расслабились все, наверное, только оказавшись на земле, в автобусе.

16.20

- Всех собрали в накопителе и почему-то сразу не выпустили, - вспоминает Екатерина. - Пассажиры сразу дали волю эмоциям, начали скандалить, названивать на горячие линии. Пришел представитель авиакомпании. Многие плакали, отказались от полета и отправились в Новосибирск поездом. Мы решили не лететь в Новосибирск, а добраться в Москву из Иркутска и вылетели на следующее утро, проведя время в гостинице..

Селфи после посадки в Иркутске. Фото: Екатерина Маринкина.

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