Отопление частично отключат в Свердловском округе Иркутска 8 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В части Свердловского района 8 декабря ограничат теплоснабжение. Работы проводятся, чтобы избежать аварийной ситуации при ремонте теплосети. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте Оператора Теплосети Иркутска.

- 8 декабря 2021 года в многоквартирных жилых домах Свердловского округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды, - отметили специалисты компании в соцсетях.

Отопление частично отключат в Свердловском округе, чтобы избежать аварии при ремонте теплосетей

Ремонт тепловой сети пройдет по адресам: улицы Нпбережная Иркутска, 28, 2-я Железнодорожная, 70 и Бородина 11/1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27 елочных базаров начнут работать в Иркутске с 18 декабря. Больше всего ярмарок откроется в Свердловском районе. (подробности)

«Они спали и не почувствовали дым». Бригада скорой помощи по дороге на вызов спасла людей на пожаре под Иркутском. (подробности)