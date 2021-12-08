Драмы об отношениях и детективы: что иркутяне смотрели в 2021 году

фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС».

Аналитики онлайн-кинотеатра KION МТС оценили трафик среди пользователей Иркутска и Иркутской области на основе статистики телесмотрения сериалов за 2021 год и рассказали о предпочтениях иркутян. Выяснилось, что среди жанровых направлений иркутяне в этом году отдавали предпочтение драмам про отношения и детективам.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев

«Сериалу «Клиника счастья» с Дарьей Мороз жители нашего региона отдали первое место среди российских сериалов. А вот по России в целом – этот он лишь на втором месте. Это выявили аналитики онлайн кинотеатра KION по итогам года.

Второе место у иркутян - детективный триллер «Коса». Расследование серии убийств молодых девушек на Куршской косе. Третье отдали мелодраме «Чиновница» с Викторией Толстогановой.

ТОП-5 зарубежных сериалов у жителей Иркутска выглядит так:

1) О расследовании нераскрытых дел, путем изучения костей давно пропавших людей «Кости»;

2) Финский детективный триллер «Полярный круг» о серийных убийствах;

3) Медицинская драма «Хороший доктор» о гениальном враче с аутизмом;

4) Турецкая драма «Воскресший Эртугрул»;

5) Драма о врачах «Анатомия страсти».

Кстати, аналитика подтверждает, что иркутяне стали больше, чем год назад смотреть кино и сериалы из дома, по понятным причинам. Ну а производители в свою очередь под зрителя меняют форматы просмотра, создают новые жанры и сюжеты.»