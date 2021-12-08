Иркутскому областному диагностическому центру могут присвоить имя Игоря Ушакова. Фото: Иркутский областной диагностический центр

Иркутский областной диагностический центр может получить имя Игоря Ушакова, известного врача, чья карьера была связана с медицинским учреждением на протяжении почти 30 лет. Это предложение одобрили в комитете по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской области.

Окончательное решение будет принято 10 декабря во время ближайшей сессии Законодательного собрания.

Напомним, главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков ушел из жизни 22 ноября. Причиной его смерти стал коронавирус. Пост руководителя Ушаков занимал с 2008 года. Он первым в Приангарье внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие методы исследования.

За свои заслуги Игорь Ушаков был награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, губернатора, Законодательного Собрания и Минздрава Иркутской области, мэра города Иркутска.

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