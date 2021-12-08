Кондитер из Иркутской области проиграла миллион рублей в реалити-шоу. Фото: личный архив Анны Кравченко

Жительница Усть-Илимска стала участницей шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. В новом выпуске, который вышел в эфир 7 декабря, конкурсантам было необходимо испечь тематический торт ко дню русской песни. Анна «КЭНДИ» Кравченко, так представилась женщина в студии программы, решила удивить именитых членов жюри тортом «Сибирская душа» с начинкой из брусники и кедровых орешков. «Разрез шикарный, запах классный», - восхищался именитый кондитер Агзамов. Прохождение 38-летней сибирячки в финал единогласно одобрили все судьи шоу.

- На шоу я попала совсем случайно, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск мастер-кондитер из Усть-Илимска. – Подача заявки на участие в передаче было частью задания, которое мне дали во время обучения на одном бизнес-проекте. Я даже не думала, что мне ответят – я живу в маленьком сибирском городке, а они там, в Москве. Через два месяца мне позвонили и сказали, что меня ждут на съемках, которые начнутся через неделю.

Для прохождения в супер-финал участникам было необходимо повторить торт, изготовленный самим Ренатом Агзамовым для народной артистки России Надежды Бабкиной. Огромный трехъярусный сметанник с ягодной начинкой, росписью под хохлому и шоколадной матрешкой нужно было испечь лишь за несколько часов. К сожалению, Анна остановилась в шаге от победы и не сможет побороться за звание «Народного кондитера», а также за 1 миллион рублей.

«Комсомолке» Анна Кравченко рассказала, что самым сложным в съемках было воспринимать «фишки» ведущего, который резко сменял критику на похвалу. Женщина научилась печь торты самостоятельно и занимается этим почти 5 лет. 2 года назад она открыла собственную студию. Унывать сибирячка не привыкла, поэтому думает о том, чтобы снова подать заявку на участие в следующем сезоне шоу «Кондитер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бухгалтер из Иркутской области снялся в шоу «Кондитер». «Король тортов» Ренат Агзамов на отборочном туре сказал сибиряку «да». (подробности)