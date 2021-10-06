Бухгалтер из Иркутской области снялся в шоу «Кондитер». Фото: телеканал "Пятница"

Житель поселка Жигалово Иркутской области принял участие в съемках шоу «Кондитер». 25-летний Павел Кузьмин приготовил для ведущего Рената Агзамова торт "Сметанник". Жюри сибиряк удивил тремя разными хорошо выполненными коржами. Из трех кондитеров двое, в том числе сам «король тортов» сказали Павлу «да». 15 серия 5-го сезона программы вышла в эфир телеканала «Пятница» вечером 5 октября.

- Работаю, не люблю это слово, но бухгалтером, представился в эфире сибиряк. - Если нужно выставить счета, закрывающие документы по бухгалтерии, то обращайтесь.

Несмотря на хорошие отзывы членов жюри, Павел Кузьмин все же выбыл из соревнований. Участникам было необходимо приготовить торт «Зебра» со сметанным кремом, выполненный в стиле мультфильма «Мадагаскар». Помимо вкуса оценивались портретное сходство и исполнение конструкции торта.

Справка КП

«Кондитер» — это программа, где кондитеры-любители борются за выигрыш в миллион рублей, показывая свое мастерство.

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