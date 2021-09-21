Программа "Мужское/Женское" с участниками издевательств над 17-летней школьницей в Зиме выйдет в эфир 21 сентября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

21 сентября в 16:00 по иркутскому времени на Первом канале в эфир выйдет выпуск программы "Мужское и Женское", в котором расскажут об издевательствах двух женщин над 17-летней школьницей в Зиме. Рекламу передачи накануне начали транслировать на федеральном телеканале. Также мать пострадавшей девушки рассказала "КП"-Иркутск", что их семью и одну из ревнивец, которая снимала драку на видео, пригласили в Москву для съемок.

- В студии одна из обидчиц призналась, что в родном городе ни ее, ни ее подругу больше не берут на работу, - поделилась с "Комсомолкой" мать подростка Василина Соколова. - После скандала с ревнивицей перестал общаться родной отец. А что касается ее подруги, сожитель оставил возлюбленную, которая находится по домашним арестом и уехал из города в неизвестном направлении. Продолжает ли пара общаться – неизвестно.

Напомним, видео с жестокими издевательствами над 17-летней девушкой из Иркутской области попали в сеть в августе этого года. На них было видно, как жительница Саянска обрезала молодой сопернице волосы, облила лицо зеленкой и раздела догола посреди улицы, заставив извиняться на коленях. Ее подруга снимала происходящее на телефон и подбадривала женщину. Позже выяснилось, что причиной жестокости стала ревность - сибирячки заподозрили своих мужчин в общении со школьницей и решили отомстить.

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