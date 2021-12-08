В России изменят подход к оценке безопасности ГМО-продуктов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правки внесут в законодательство о генно-инженерной деятельности. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров рассказал ИА NEWS.ru о планируемой разработке дорожной карты изменений. Сенаторы совместно с учеными обсудили этот вопрос на заседании, посвящённом теме безопасного обращения с генетически модифицированными организмами (ГМО).

- Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» требует доработки, - отметил парламентарий.

По его словам, это связано с увеличением во всём мире использования ГМО для различных целей. С одной стороны это помогает человечеству, например, «повышает урожайность и морозоустойчивость плодоовощных культур». С другой стороны, отметил Майоров: «очень важно, чтобы они не наносили вред здоровью человека».

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