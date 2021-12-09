В Тулуне пьяная женщина устроила гонки с полицейскими с младенцем в салоне

В Тулуне пьяная женщина на "Ниссане" устроила гонки с полицейскими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне пьяная женщина устроила гонки с инспекторами ГИБДД. Около 3 часов ночи полицейские заметили автомобиль «Ниссан Эрнесса», водитель которого явно нарушал правила дорожного движения. В ответ на требования остановить иномарку, нарушитель лишь прибавил скорость. После нескольких минут погони оказалось, что за рулем 30-летняя женщина. Однако кроме лихачки в салоне находились…дети – 12-летний школьник и 5-месячный младенец. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Процедура освидетельствования показала, что тулунчанка находилась в состоянии опьянения. Кроме того, с 2019 года она лишена права управления транспортным средством, - отметили в ведомстве.

Помимо протоколов за нарушения правил дорожного движения, женщину ждет профилактическая беседа и штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, любительница пьяной езды будет привлечена к уголовной ответственности.

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