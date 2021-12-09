«Ростелеком» в Иркутской области предоставил облачные услуги для сельскохозяйственного общества «Белореченское»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком

«Ростелеком» в Иркутской области развернул услуги виртуального центра обработки данных (ВЦОД) для крупнейшего производителя сельскохозяйственных продуктов питания «Белореченское». Предприятие, продукция которого поставляется в Восточную Сибирь, на Дальний Восток и Монголию, разместило информационную систему на облаке «Ростелекома».

«Нашей задачей было организовать качественный интернет во всей сети как для нужд производственных подразделений, так и для самих фирменных магазинов, которые находятся в разных населенных пунктах Иркутской области. Также для оперативного мониторинга и хранения данных специалисты “Ростелекома” развернули виртуальный сервер, который позволяет в круглосуточном режиме контролировать процессы и хранить важную корпоративную информацию», — подчеркнул генеральный директор СХАО «Белореченское» Гавриил Франтенко.

В рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для размещения программного обеспечения акционерное общество «Белореченское» выбрало сервис IaaS*. Благодаря этому решению компания может самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также использовать виртуальные вычислительные мощности.

На предприятии «Белореченское» сократили расходы на содержание серверной инфраструктуры, так как исчезла необходимость приобретать, обновлять и содержать серверное оборудование, а также нести затраты на поддержание температурного режима, отказоустойчивого энергоснабжения, физической защиты и пожарной безопасности. Следовательно, не нужен штатный специалист, обслуживающий серверную инфраструктуру, отпала необходимость в приобретении и продлении лицензий на средства виртуализации и операционные системы, так как они входят в стоимость услуги.

«Комплекс мер по обеспечению физической и информационной безопасности облачной платформы нашей компании гарантирует сохранность и конфиденциальность размещенных данных», — сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Подключить услуги для бизнеса и получить дополнительную информацию можно на сайте «Ростелекома», а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

* Infrastructure as a service — инфраструктура как сервис.