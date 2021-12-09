Исследование «МегаФона»: TikTok в Приангарье догнал по популярности «ВКонтакте» Фото: компании

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Иркутской области, обогнав «Одноклассники» и поравнявшись с «ВКонтакте». Первое место с небольшим отрывом занимает Instagram. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях в Приангарье увеличился на четверть. На долю Instagram приходится 31% потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok с 28% на каждую соцсеть, а на третьем месте «Одноклассники» с 10%.

TikTok в регионе продемонстрировал самый высокий показатель прироста: в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился почти втрое. Специалисты «МегаФона» объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram также подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 27%.

По подсчетам специалистов «МегаФона», в среднем в России пользователь TikTok расходует 225 Мб интернет-трафика в сутки, для Instagram этот показатель составляет 197 Мб, для «ВКонтакте» - 107 Мб.

А вот самая активная аудитория по-прежнему у «ВКонтакте» - ежедневно соцсеть посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, а далее TikTok с 35%.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет