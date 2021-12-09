Иркутская нефтяная компания совместно с ИРНИТУ запустила целевую программу обучения. Фото: предоставлено пресс-службой ООО Иркутская нефтяная компания

ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом запустила программу целевой контрактной подготовки, по которой будут обучаться студенты для Блока главного инженера.

На протяжении нескольких месяцев студенты предвыпускных и выпускных курсов подавали заявки и проходили тестирование. В конкурсе приняли участие 198 человек, 105 из них успешно зачислены.

До конца декабря студенты пройдут общекорпоративный модуль обучения, где познакомятся с технологическим процессом производства. После этого им предстоит пройти тестирование по профессиональным компетенциям для разделения по группам. Далее состоятся теоретические и практические занятия по углубленной программе ИНК. Курс продлится до июня 2022 года.

– Для участников программы запланировано обучение по корпоративным и техническим программам. Студенты будут знакомиться на лекциях непосредственно с оборудованием, которое используется у нас на производстве, отрабатывать навыки на практике и проходить обучение по выбранной профессии. Занятия будут вести внутренние тренеры компании и приглашенные эксперты, – отметила директор департамента управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

Также с февраля студенты будут получать стипендию, размер которой будет зависеть от успеваемости. Участники программы получат 2 диплома – по основной специальности, о профессиональной переподготовке, а также удостоверения рабочих профессий. По окончании учебы выпускники будут трудоустроены в компанию, где самостоятельно выберут желаемые направление и объекты.

Следующий набор на программу обучения начнется осенью 2022 года.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, Иркутский завод полимеров, а также 2 гелиевых завода.