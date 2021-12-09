Отключение отопления в Иркутске 10 декабря коснется части зданий в трех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 10 декабря планово проведут в части зданий в трех районах. В некоторых домах Свердловского, Правобережного, Ленинского округов света не будет от 6 до 12 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- В Свердловском районе областного центра запланирован ремонт тепловой сети на бульваре Рябикова, 56, - говорят специалисты. - В Правобережном округе - ремонт тепловой сете по улицам Некрасова, 8 и Киевская, 2, а в Ленинском районе в планах проведение ремонта оборудования на котельной «Иртышская».

Отключение отопления в Иркутске 10 декабря пройдет в зданиях на улицах Киевская, Некрасова, Днепровская, Камская, Иртышская, 1-я Кировская, Трактовая, бульваре Гагарина.

Отключение отопления в Иркутске 10 декабря 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 10 декабря 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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