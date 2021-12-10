До -11 похолодает в Иркутске 10 декабря днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 10 декабря будет облачная с прояснениями, снега сегодня ждать не стоит, а вот столбики уличных термометров в областном центре днем покажут -9…-11. Похолодало. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В столице Приангарья 10 числа дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, - добавляют синоптики.

Атмосферное давление в Иркутске 10 декабря, по данным Яндекса, высокое – столбик ртутного столба поднялся до 737 миллиметров. Повышена сегодня и влажность воздуха – до 84%.

Погода в Иркутской области 10 декабря также, в основном, обойдется без осадков. Снег выпадет в Тайшетском, Чунском и северо-западных районах – небольшой, местами умеренный.

Ветер ожидается с порывами до 15-18 м/с в западных и северных районах, метели. Днем в регионе -9…-14, если небо закроют облака, будет холоднее – до -18…-23.

Кстати, похолодание пришло в Иркутске ненадолго – прогноз на выходные здесь.

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