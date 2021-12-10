Супруги из Братска вовремя распознали телефонных мошенников и не перевели им миллион рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Едва не лишились сбережений в один миллион рублей. Супруги из Братска вовремя поняли, что на мобильный им позвонили мошенники, а не специалисты безопасности банка. Хотя сначала пара все же успела обналичить деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мошенническая схема была такой, о которой часто предупреждают полицейские и пишут СМИ: лжесотрудник банка сообщил братчанам, что с их счета аферисты пытаются похитить деньги, нужно срочно их перевести на «безопасный» счет. После этого, для убедительности, позвонили мошенники, представившиеся следователями, которые все же убедили супругов обналичить миллион рублей, заявляя при этом, что отказываясь это сделать сибиряки нарушают закон, даже статьи называли.

- Нам сказали, что сейчас мы подойдем к банкомату в супермаркете, так у магазина будут стоять оперативники, следить, чтобы с нами и деньгами все было в порядке, - рассказывает женщина. – И мы поехали в полицию сами, потому что как-то все это подозрительно.

И это было правильное решение. Паре удалось сберечь свои сбережения от телефонных мошенников.

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