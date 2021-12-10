фото предоставлено пресс-службой Иркутского филиала ПАО Ростелеком.

«Ростелеком» установил зарядные станции для мобильных устройств в училище олимпийского резерва города Иркутска

«Ростелеком» предоставил зарядные станции для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков в структурные подразделения Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Оборудование установили в холле спортивного комплекса «Байкал-Арена», в оздоровительном бассейне училища, на территории учебно-спортивной базы.

«Наверное, у каждого случались ситуации, когда в самое неподходящее время телефон оказывался разряженным, а с собой не было зарядного устройства. Особенно часто это происходит на морозе. А в телефонах сейчас все: кошелек, почта, скан паспорта, ну и как же обидно, когда телефон сел, а нужное фото ты еще не сделал. Поэтому зарядные станции “Ростелекома” — это настоящий подарок для наших студентов, преподавателей и посетителей», — сообщила Анастасия Бабкина, заведующий учебно-спортивной базы училища олимпийского резерва Иркутска

Василий Каверин, мастер спорта по боксу, чемпион первенства мира по боксу среди юниоров, студент училища подчеркнул: «Пары у спортсменов идут с восьми утра. Потом мы быстро обедаем и начинаем тренироваться в зале. И теперь очень хорошо, что в спорткомплексе “Байкал-Арена” на этих станциях можно быстро зарядить свой смартфон».

Одновременно на станции могут подзаряжаться до десяти мобильных устройств с различными типами разъемов, в том числе и гаджеты с беспроводными технологиями зарядки.

«Наша компания традиционно поддерживает иркутских спортсменов. Надеемся, что благодаря оборудованию для подзарядки мобильных устройств учащиеся будут спокойно заниматься спортом и не беспокоиться, что из-за севшего аккумулятора они останутся без связи», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко.

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