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Общество10 декабря 2021 10:26

Японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует использовать аэропорт Иркутска как запасной для своих авиалайнеров

Самолеты из Японии будут приземляться в Иркутске в случае экстренных ситуаций
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует использовать аэропорт Иркутска как запасной для своих авиалайнеров

Японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует использовать аэропорт Иркутска как запасной для своих авиалайнеров

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупнейшая японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует использовать аэропорт Иркутска как запасной для своих авиалайнеров. В воздушной гавани столицы Приангарья самолеты японской авиакомпании будут садиться в экстренных случаях. Например, если во время полета, кто-то из экипажа или пассажиров почувствует себя плохо.

- В начале декабря к нам приезжала делегация из Японии, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутск. – Японские специалисты сами проинспектировали наш аэропорт и сделали вывод, что он подходит по всем запрашиваемым требованиям. Выбор на нас пал, так как большинство трансконтинентальных рейсов из Японии в Европу пересекают зону нашей ответственности.

Японских представителей устроило техническое состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок самолетов и специализированная аэродромная техника.

Также зарубежным коллегам понравилась работа зоны пограничного контроля и таможенного досмотра. Если стороны договорятся, то из страны Восходящего солнца к нам будут прилетать такие воздушные лайнеры как Airbus A350, Boeing 737; 777; 767 и 787 Dreamliner. К слову, иркутский аэропорт может принимать любые типы самолетов.

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