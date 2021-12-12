Улицы Иркутска убирают в усиленном режиме в выходные дни. Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

30 спецмашин чистят автомобильные дороги города, еще 12 единиц спецтехники убираются в парках, скверах и на бульварах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Сначала уборку провели там, где больше всего пешеходов, особое внимание уделено лестницам.

- Техника работает во всех округах: особое внимание уделяем местам с наибольшей проходимостью и вблизи социальных учреждений, - говорят в администрации областного центра.

Работа идет в круглосуточном режиме все выходные. В городе проводится противогололедная обработка. Чистят, в том числе, и остановки общественного транспорта и иркутские дворы, которые убирают более 700 дворников.

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