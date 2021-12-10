Пенсионерка из Иркутска более 15 лет бесплатно помогает детям-инвалидам

Активный гражданин: пенсионерка более 15 лет бесплатно помогает детям-инвалидам. Фото: личный архив

Несмотря на то, что своих внуков у 68-летней иркутянки Нины Увакиной нет, ее смело можно назвать одной из самых богатых бабушек в Приангарье. Пенсионерка-волонтер вот уже 15 лет по личной инициативе помогает детям-инвалидам и ухаживает за ними. За это время, ребятишек, которые любя называют ее бабуля, накопилось столько, что ее пора вносить в книгу рекордов. Именно Нина Григорьевна стала очередным героем проекта «Активный гражданин», которую «Комсомольская правда» - Иркутск» проводит совместно с Общественной палатой Иркутска и городской администрацией. Мы рассказываем о простых горожанах, которые помогают другим, в любой момент готовы совершить подвиг и своими поступками вдохновляют других.

- Никаким волонтерством я не занималась до 2005 года, - рассказывает Нина Увакина. - После переезда в Иркутск вместе с двумя дочками в 1996-м, устроилась продавцом на железнодорожный вокзал, трудилась почти 10 лет. Однажды ко мне зашла сотрудница милиции, которая рассказала свою историю. Оказалось, она одна воспитывала сынишку с синдромом Дауна. Из-за отсутствия времени, ей даже пришлось отправить мальчика в круглосуточный специализированный садик.

Мама-милиционер рассказала Нине Увакиной, что хотела бы, чтобы у ее сына была любящая бабушка. Нине Григорьевне стало безумно жаль мальчика, и она приняла решение резко поменять свою жизнь.

- У меня уже подходил пенсионный возраст, и я решила уволиться из киоска, - продолжает Нина Увакина. – Когда ушла в свободное плавание, решила помочь этому мальчику и заменила бабушку. Забирала из сада, водила по кружкам, в театр, в органный зал, учила рисовать, лепить из пластилина. Деньги с матери я не брала, разве что на какие-то экскурсии или занятия.

А еще Нина Григорьевна привела любимого «внука» в Адаптационный педагогический центр «Прибайкальский Талисман», который посещают дети с нарушениями развития и социальный центр «Исток». Познакомилась с руководителем, предложила услуги. И решила помогать не одному ребенку-инвалиду, а десяткам.

- В этих центрах всегда не хватало персонала, а у меня времени свободного много, свои дочки уже стали взрослыми, - говорит Нина Григорьевна. – Так, помощь особенным детям стало делом жизни. Я поняла, что мне дано общаться с такими ребятами. Полюбила их, а они полюбили меня. Кстати, в детстве я как раз мечтала стать няней.

Скольким детям помогла узнать этот мир за 15 лет, Нина Григорьевна сказать не может, сбилась со счета. Что говорить, если даже сейчас она ухаживает за 10 ребятами одновременно. Но помощь особенным детям - не все, чем сейчас занимается активная иркутянка. С 2009 года она является старостой Высшей народной школы, где волонтеры помогают пенсионерам найти себя. Пожилые люди под руководством преподавателей осваивают точные и гуманитарные науки, учат английский язык, стихосложение и занимаются оздоровительной гимнастикой. Некоторых подопечных Нина Григорьевна привлекла для помощи детям-инвалидам.

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Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

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