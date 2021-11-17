Активный гражданин: таксистка из Иркутска выследила и поймала виновника страшного ДТП

Фото: личный архив Алены Мутьевой

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

Сегодня героем нашего проекта стала 26-летняя модель из Иркутска Алена Мутьева. Этим летом девушка устроилась в такси и в ночь на 20 августа помогла полиции задержать виновника ДТП. Все произошло на улице Байкальская, в районе остановки «Баргузин». Алена, которая везла двух пассажиров, увидела, как парень выбегает на дорогу прямо перед проезжающими машинами. В ту же секунду его сбивает один из автомобилей. Пешеход отлетает на несколько метров, камнем падает на асфальт.

- Если бы я ехала по правой полосе, то наехала бы на этого парнишку, он отлетел именно в мою сторону, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алена Мутьева. – Водитель Форда, который его сбил, резко затормозил, я чуть было не врезалась в него. Хотела уже выбежать, чтобы помочь пострадавшему, как вижу, виновник ДТП, резко дает по газам и линяет с места аварии.

Что делать дальше, Алене нужно было решить за 2-3 секунды. Вариантов на выбор два: спасать пешехода, который лежал на асфальте без движения, или преследовать виновника аварии.

- Увидела, что к парню на помощь бросились другие очевидцы, - продолжает Алена. – Поэтому бросилась за в погоню. Хоть номер авто записать! Кстати, мой пассажир оказался юристом, и он меня полностью поддержал.

Водитель Форда понесся по Байкальской в сторону центра города. Алена, сев ем ему на «хвост», не давала оторваться. К счастью, лететь на всех парах через центральные улицы, создавая аварийные ситуации, он не стал. Свернул с Байкальской и остановился в темном дворе. Наверное, решил отсидеться.

- Мы аккуратно подъехали следом, - говорит Алена. – Мой пассажир юрист вызвал полицию, а затем вышел из салона и начал снимать автомобиль нарушителя на видео. Кстати, виновник больше не пытался скрыться. Юрист остался дожидаться полицию, а мы с его женой вернулись на место аварии. Там уже подъехали скорая и инспекторы ГИБДД.

При оформлении водителя Форда, полицейские почувствовали от него запах алкоголя. Вот только насколько он был пьян, выяснить не удалось.

- Он отказался проходить процедуру медосвидетельствования, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД "Иркутское".

Ну а что же пострадавший? Им оказался 28-летний житель Усть-Илимска. Он 5 дней назад переехал в Иркутск. Мужчина хотел устроиться на работу. Скорее всего, от незнания города, и решил перебежать дорогу в неположенном месте. Ведь всего в нескольких десятках метров есть пешеходный переход.

- У него открытый перелом правой ноги, - рассказывает «Комсомолке» брат пострадавшего Антон. – Врачи говорят, что все очень серьезно. Восстановление займет минимум год. Скорее всего, будут ставить аппарат Илизарова. Сейчас у брата сильные боли. Связывался ли с нами виновник ДТП? Да, я с ним встречался. Взрослый мужчина лет 50. Мне показалось, что от него вновь пахло алкоголем. Он сказал, что приедет к брату в больницу с адвокатом. Еще я встретился с Аленой и поблагодарил ее за неравнодушие. Без нее мы бы до сих пор искали виновника. Я даже позвонил ее руководству в службу такси. Хочется, чтобы ее отблагодарили.

Об этом случае стало известно после того, как Алена рассказала о нем в одном из популярных пабликов в соцсетях. К слову, не все подписчики одобрили поступок этой хрупкой яркой блондинки. Многие высказали мнение, что не стоило рисковать, а сбежавшего лихача и так бы поймали, вычислив его по камерам видеонаблюдения.

- Я сама была в такой ситуации, что два раза попадала в ДТП не по своей вине, - говорит Алена. – Однажды водитель врезался в мою машину сам и пытался свалить вину на меня. И никакие камеры мне не помогли. Так что, теперь мимо таких ситуаций я не пройду, а точнее не проеду.

Сколько еще Алена будет крутить баранку по городу, она пока не знает. Вообще раньше девушка работала моделью за границей и вела свой бизнес. У нее был собственный магазин, который недавно пришлось закрыть. Вот Алена и решила подработать в такси. Ну и на месте без дела сидеть не хотелось. Кстати, помогает эта неравнодушная блондинка не только людям, но и животным.

- Недавно приютила брошенного на улице котенка, - улыбается Алена. – Еще ухаживаю за собаками из приюта «К-9» как волонтер.

В отличие от некоторых пользователей соцстей, активную гражданскую позицию оценили в ГИБДД Приангарья. Дорожные инспекторы наградили девушку.

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря 2021 года на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

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