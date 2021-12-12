21-летний житель поселка на Байкале убил земляка, распускавшего о нем оскорбительные слухи

Житель Кутулика проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима за убийство знакомого Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель поселка Кутулик проведет ближайшие восемь с половиной лет в колонии строго режима. Суд приговорил его к такому наказанию за убийство земляка, который, по данным прокурора, распускал об осужденном оскорбительные слухи. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области и прокуратуре региона.

- В начале июля между двумя жителями поселка Кутулик Аларского района возникла ссора, которая закончилась поножовщиной, - говорят следователи. - Молодой человек нанес множественные ножевые ранения своему обидчику, от которых 22-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого тогда задержали по горячим следам. Расследованием уголовного дела по статье «Убийство» занимались следователи Заларинского отдела. Собранные ими данные доказали вину 21-летнего сибиряка.

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