У 230 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Приангарье находится на плато высоких показателей четвертой волны коронавируса. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 599 сибиряков, 230 из них живут в Иркутске. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 146 543. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В больницах лечат 4217 пациентов, за сутки число госпитализированных увеличилось на 16, - говорят специалисты.

Справиться с коронавирусом медики помогли 117 211 жителям региона (+316 за сутки). Увы, но вылечить удалось не всех. Иркутская область потеряла уже 7230 человек, жизни 6668 (за сутки +24) из них унес именно COVID-19, остальные 562 (+2 за сутки) скончавшихся имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые и стали причиной их смерти.

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