В домах на 85 улицах проведут отключение электричества в Иркутске 13 декабря Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря планово проведут в части зданий на 85 улицах города. Света не будет от 60 минут до четырех часов в трех округах – Ленинском, Свердловском, Правобережном. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - предупреждают специалисты.

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря запланировано в домах на улицах Шевцова, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Пшеничная Падь, Петрова, Первомайская, Огородная 3-я, Пекинская, Григория Шелехова, Дежнева, Ермака, Димитрова, Ефимия Кузнецова, Челюскинцев, Ярославского, Павла Красильникова, Шпальная ветка и других (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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