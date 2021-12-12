В домах на 85 улицах проведут отключение электричества в Иркутске 13 декабря
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря планово проведут в части зданий на 85 улицах города. Света не будет от 60 минут до четырех часов в трех округах – Ленинском, Свердловском, Правобережном. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - предупреждают специалисты.
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря запланировано в домах на улицах Шевцова, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Пшеничная Падь, Петрова, Первомайская, Огородная 3-я, Пекинская, Григория Шелехова, Дежнева, Ермака, Димитрова, Ефимия Кузнецова, Челюскинцев, Ярославского, Павла Красильникова, Шпальная ветка и других (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 13 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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