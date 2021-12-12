Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге

Есть первая медаль в сезоне! Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал бронзу на этапе Кубка мира, который с 11 по 12 декабря проходил в немецком Альтенберге. Сибиряк стал третьим в командной эстафете с Екатериной Катниковой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Наша команда уступила сборной германии, которая стала первой 0,493 секунды. второй место взяли итальянцы.

Ранее, в соревнованиях одиночных саней Александр Горбацевич также занял высокое для себя место. Он финишировал 6-м, опередив своего более титулованного земляка из Братска Семена Павличенко, который стал 8-м, а также лидера сборной России Романа Репилова, который финишировал 9-м. Следующий этап Кубка мира пройдет в Австрии с 18 по 19 декабря.

Напомним, Александр Горбацевич и Семен Павличенко являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2022 в Пекине.