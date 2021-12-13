83-летняя пенсионерка смогла дать отпор напавшей на нее с топором жительнице Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Чунского район Приангарья приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью». В суде было доказано, что 62-летнияя подсудимая виновна в нападении с топором на 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Чунского районного суда Иркутской области.

- Осужденная совершила нападение с целью хищения чужого имущества из квартиры пострадавшей, - рассказали в суде. - Используя топор в качестве оружия, она требовала передачи денежных средств и причинила тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Но хозяйка квартиры, несмотря на то, что старше нападавшей на 21 год, все же сумела дать ей отпор. Стоит отметить, что приговор в законную силу пока не вступил.

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