Четыре человека погибли, 41 получил травмы в ДТП в Иркутской области за неделю. Фото: @gibdd.38

За прошедшую неделю в регионе произошло 36 ДТП. В этих авариях погибли 4 человека, еще 41 сибиряк получил различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В четырех инцидентах на дорогах Приангарья водители были в состоянии опьянения, - говорят инспекторы.

Самой частой причиной дорожно-транспортных происшествий на неделе с 6 по 12 декабря стало неправильное расположение автомобилей на проезжей части, также зарегистрированы такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда, неправильно выбранная скорость, выезд на встречку и неправильный проезд пешеходного перехода.

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