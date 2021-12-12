Предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб 23-летний парень, арестовали в Иркутской области. Фото:@gibdd.38

Суд решил заключить под стражу предполагаемого виновника ДТП в Тайшетском районе, в котором погиб 23-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным следователей, водитель за рулем «Лады Приора», будучи пьяным, выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом. От удара машину отбросило на ехавший по дороге грузовой транспорт дорожной службы. В легковушке погиб 23-летний пассажир. Произошло это 7 декабря.

- Расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» продолжается, - говорят инспекторы.

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