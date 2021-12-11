Активный гражданин: за 6 лет иркутянин обучил больше 100 добровольных пожарных

За 6 лет иркутянин обучил больше 100 добровольных пожарных. Фото: личный архив Романа Байбекова

«Комсомолка» продолжает рассказывать о людях, о чьих поступках должен знать город. Сегодня героем проекта об иркутянах и для иркутян «Активный гражданин» стал Роман Байбеков, который посвятил свою жизнь борьбе с пожарами и обучению добровольцев.

- Наша организация была создана в 2016 году, - вспоминает начальник добровольной пожарной команды Иркутской области Роман Байбеков. – Изначально я набирал бойцов, так как была нужна помощь в тушении лесов, но позже добровольные пожарные стали выезжать на ДТП, пожары в домах и даже крупные ЧС.

Крупный лесной пожар в Большом Голоустном и разрушительные паводки в Тулуне - в 2019 году иркутские добровольцы помогали справляться со стихией в разных уголках региона. Вместе с жителями поселка на берегу Байкала пожарные несколько дней стояли перед огнем, не давая ему перекинуться на дома. А когда из Тулуна ушла вода, бойцы привозили гуманитарную помощь и разбирали завалы, на месте которых еще несколько дней назад находился целый микрорайон.

- Наши добровольцы зачастую берут на работе отпуск, если помощь требуется круглосуточно, либо в другом городе, - поделился с корреспондентом «КП»-Иркутск» Роман Байбеков. – Конечно, добровольные пожарные не получают оплату за свой труд, поэтому каждому приходится совмещать работу и дежурства. В составе у нас преподаватели, кондитеры, экспедиторы, администраторы, IT-специалисты и даже продюсер.

Сам Роман Байбеков является волонтером со студенчества - около 20 лет. 6 из них иркутянин посвятил свою жизнь борьбе с пожарами и обучению бойцов. За это время под его руководством различные курсы подготовки прошло около ста человек. И даже занимая место руководителя, Роман вместе с добровольцами заступает на круглосуточные дежурства.

Сегодня в основной состав региональной добровольной пожарной команды входит 15 человек – это люди, на счету у которых десятки и сотни часов, проведенных на дежурствах и выездах. Также существует переменный состав – 30-40 человек. В основном это студенты. Ребята проходят курсы и пробуют себя в профессии, но, как правило, после окончания университета уходят из добровольчества. А бойцы нужны, ведь скоро организация станет еще больше. Центры добровольных пожарных планируют открыть в Усть-Ордынском округе, Тайшете и Тулуне.

Напомним, новый проект «Комсомольской правды», который создан совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой Иркутска – как раз о людях, которые готовы на добрые дела, никогда не пройдут мимо чужой беды и могут все обыденное вокруг себя превратить в прекрасное. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об активных иркутянах узнает весь город.

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

НА ЗАМЕТКУ

Статьи о героях проекта «Активный гражданин» будут публиковаться на сайте и в газете "Комсомольская правда "- Иркутск" до 12 декабря. С 13 по 26 декабря пройдет народное голосование за самого, на ваш взгляд, отзывчивого и инициативного жителя города. По его результатам будут определены победители, которых наградят почетным знаком и вручат подарки в торжественной обстановке в администрации города с 27 по 30 декабря.

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