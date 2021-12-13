В Иркутске осудили барсеточника, который 3 километра вез на крыше полицейского

В Иркутске осудили борсеточника, который 3 километра вез на крыше полицейского Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске вынесли приговор барсеточнику, который три километра вез полицейского на крыше иномарки, пытаясь скрыться. Установлено, что 5 февраля 2020 года сотрудники уголовного розыска прибыли в Ленинский район, зная, что четверо мужчин собираются похитить вещи из чужого автомобиля. При задержании подозреваемые оказали сопротивление и уехали с места преступления на автомобиле «Хонда». Чтобы остановить водителя один из оперативников запрыгнул на капот, а затем забрался на крышу машины. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, региональной прокуратуры и Ленинского районного суда Иркутска.

- Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, для того, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомствах. - Свидетелями инцидента стали десятки прохожих и автомобилистов, разместивших записи с камер видеорегистраторов в социальных сетях.

Спустя время машину все же удалось остановить, а подозреваемых задержать. Ими оказались мужчины от 20 до 24 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следователями СК России 25-летний водитель автомобиля был задержан, а в дальнейшем арестован судом. Его признали виновным в применении насилия, в том числе, опасного для жизни, в отношении полицейского при исполнении. Ближайшие 3,5 года мужчина проведет в колонии общего режима.

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