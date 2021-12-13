Шестерых заключенных иркутской колонии №6 госпитализировали после драки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутской колонии №6 заключенные устроили драку. Ссора между шестью мужчинами произошла в спальном помещении общежития 11 декабря. Все они получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- В настоящее время участники драки госпитализированы с различными травмами, - отметили в ведомстве.

В колонии №6 проводится проверка. Материалы также направлены в органы следствия для дачи правовой оценки действиям осужденных.

Напомним, 8 декабря в региональном ГУФСИН сообщали о гибели одного из заключенных ИК-3. По данным, ведомства, он находился на производственном участке колонии, когда случайно поджег рукав своей куртки. Отбывающий наказание по статье 228 УК РФ мужчина получил сильные ожоги, из-за чего на следующий день скончался в больнице.

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