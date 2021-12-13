Пенсионерка погибла на пожаре в частном доме на улице Дальневосточная в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный пожар произошел поздним вечером, 12 декабря на улице дальневосточная в Иркутске. Там загорелся частный дом. Прибывшим на место спасателям пришлось тушить здание полчаса, так как оно было полностью охвачено огнем. Соседи сумели вывести из горящего дома 65-летнюю женщину и передать ее врачам. Медики 25 минут пытались реанимировать ее, но спасти пенсионерку не удалось. Она скончалась.

- Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Свою проверку начали и следователи. Они вместе с экспертами пожаро-технической лаборатории и спасателями проводят дополнительный осмотр места сгоревшего дома. Выясняются все причины пожара.

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