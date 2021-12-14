В аэропорту Иркутска впервые за два года обслужили 2-х миллионого пассажира Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском аэропорту 14 декабря обслужили 2-х миллионого пассажира в 2021 году. К слову, в прошлый раз такую отметку воздушная гавань Приангарья преодолевала в 2019-м. В этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, аэропорт вновь смог выйти на высокий уровень перевозок.

- Счастливой обладательницей звания почетный двухмиллионный пассажир 2021 года стала Елена Петренко, которая вылетела в Санкт-Петербург, - отметили в пресс-службе аэропорта Иркутск. – Ей подарили цветы и коллекционную модель самолета Airbus A320.

Добавим, что сейчас иркутский аэропорт встречает и провожает до 6 тысяч человек в день. Объем пассажиропотока в 2021 по сравнению с 2020-м увеличился на 52%.

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