Прогулка по КБЖД вошла в Топ-5 лучших экскурсионных маршрутов России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кругобайкальская железная дорога вошла в пятерку лучших экскурсионных маршрутов России. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

- Конкурс проходил онлайн на сайте National Geographic, - говорят в агентстве. - Всего было представлено 10 основных номинаций. КБЖД заняла 5 место в номинации «Экскурсионный маршрут».

Кругобайкальская железная дорога – памятник инженерного искусства. Каждый год эта часть Транссибирской магистрали притягивает к себе туристов, что неудивительно: она включает в себя 39 тоннелей, 17 галерей, мосты, виадуки, прибавьте к этому невероятную природу - Байкал, приплывающие нерпы. При этом осмотреть КБЖД можно как на паровом ретро-поезде, так и современном, а еще пешком или с воды – проплывая на катере.

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