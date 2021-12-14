Стало известно, как украсят Иркутск к Новому году

16 новых искусственных елей установят в Иркутске до 25 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии Нового года Иркутск украсят 16 новых искусственных елок, больше 20 объемных световых фигур и около 30 гирлянд. Также для любителей памятных фото в городе установят 4 праздничные фотозоны. На создание новогодней атмосферы в 35 округах областного центра было выделено 17 миллионов рублей. Все оформленные площадки во избежание вандализма оборудуют видеонаблюдением. Завершить работы планируют к 25 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Новогодние зеленые красавицы высотой от 5 до 7 метров появятся во всех округах города, – сообщили в МАУ «Праздник». - Искусственные ели установят в скверах по улицам Шахтерская, Розы Люксембург, Сибирских партизан, Баумана, рядом с остановкой «Школьная», у хоккейного корта в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино, на площади «50 лет октября», на территории общественного пространства между ледоколом Ангара и парком «Солнечный бульвар», на улицах Радищева и Красноярской, на «площади ракетчиков» в микрорайоне Зеленый, на бульваре Рябикова, на территории корта на 4-ой Железнодорожной, а также около ТЦ «Бум». Еще две десятиметровых ели появятся в рощах «Синюшина гора» и «Звездочка». Рабочие уже приступили к их сборке.

Живые ели установят на улицах Трилиссера, Вилюйская и Маршала Жукова. Объемные световые шары украсят улицу Баумана, бульвар Рябикова и улицу Карла Либкнехта. Еще две таких же фигуры используют в оформлении хоккейного корта «Авиатор». На Сибирских Партизан к празднику засияют «Часы-арка» и «Три Деда Мороза». Композиция с главным волшебником Нового года появится и на территории школы №32. Перед центральным входом в школу №76 установят сразу три фигуры: «Олень», «Елочка» и «Медведь». На улице Александра Невского будет смонтирована объемная световая фигура в виде свечи.

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