Качество фейерверков проверят в Иркутской области в преддверии Нового года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии Нового года в Иркутской области проверят качество фейерверков. Рейды пройдут с 15 декабря по 14 января. Во время месячника в регионе будут пресекать стихийную торговлю пиротехникой в непредусмотренных для этого местах. С предпринимателями проведут профилактические беседы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В период проведения месячника для жителей региона организована «горячая линия». С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественной пиротехнической продукции, - отметили в правительстве региона.

Напомним, по итогам прошлогоднего месячника из незаконного оборота изъято 5 316 единиц пиротехнических изделий стоимостью более 187 тысяч рублей. В Иркутской области было проведено больше тысячи рейдов и выписано штрафов на общую сумму 106 тысяч рублей.

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