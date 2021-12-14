МЧС перешло на усиленный режим работы из-за морозов на севере Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В северных районах Иркутской области пожарно-спасательные подразделения МЧС России переведены на усиленный режим дежурства в связи с резким понижением среднесуточных температур. 15 декабря синоптики по области обещают, что центральных и южных районах ночью столбик термометра опустится до -24,-29 градусов, а в северных до -41,-46, местами до - 56. В столице региона днем ожидается -17,-19 градусов, ночью -20,-22. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В связи с понижением среднесуточных температур будет усилена профилактическая работа в жилом секторе, - отмечают в ведомстве. - Ежегодно основная доля пожаров в этот период по причинам их возникновения приходится на нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

16 декабря в Иркутской области ожидается небольшой снег, а температура ночью опустится до отметок в -25,-30 градусов, местами до -35, в северных и верхнеленских районах -36,-41, при облачной погоде -29,-34, днем -18,-23.

В Иркутске в этот день преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью до -26 градусов, днем -13,-15.

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