Жители Иркутской области стали чаще жениться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году жители Иркутской области чаще вступали в брак. За 11 месяцев 15 664 пары объявили себя семьей, сказав в ЗАГСе заветное «Да». К слову, это на 2 614 браков больше по сравнению с тем же периодом 2020-го. Такие данные во время пресс-конференции озвучили руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов совместно с начальником центрального отдела по Иркутску Ингой Трофимовой.

- Чаще всего в Иркутской области вступают в брак в возрасте 25-34 лет, - отметили специалисты ЗАГСа.

Однако были и незаурядные случаи. Так, например, в Иркутске был заключен брак между 89-летней женщиной и 91-летним мужчиной.

Также в 2021 году в два раза увеличилось количество молодоженов, которые подали онлайн-заявления через портал Госуслуг. По словам сотрудников службы, такой способ становится более удобным и безопасным в условиях пандемии.

Что касается красивых дат, популярных у влюбленных, в 2022 году 22 января в Ангарске состоится массовая свадьба на льду. Во дворце спорта несколько пар одновременно заключат брак на коньках. Подать заявку могут все желающие.

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