Шла на фотосессию, а попала на собственную свадьбу: в Иркутске жених втайне от невесты организовал бракосочетание

- Любимая, ты выйдешь за меня замуж? - опустившись на одно колено, достал кольцо иркутянин Александр Кудрявцев.

- Конечно! - без раздумий воскликнула его невеста Виктория Пивоварова, сдерживая слезы.

За трогательной сценой вечером 15 мая иркутяне наблюдали в прямом эфире в профиле kings_holidays в «Инстаграм». И еще больше около 30 приглашенных гостей - родных, друзей и знакомых Александра и Виктории - разделили их радость в сервисе для онлайн-конференций. Это первая онлайн-свадьба, которую с размахом сыграли в Иркутске. А самое интересное, что невеста хоть и наряжена в свадебное платье, но о предложении ничего… не знала! Жених заранее организовал церемонию в тайне от нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/779318" frameborder="0"></iframe> Первая онлайн-свадьба прошла в Иркутске..Юлия ПЫХАЛОВА

Но обо всем по порядку. Пара встречается с весны прошлого года, а познакомились они еще раньше. Александр – предприниматель, Виктория – бизнес-леди и блогер. Оба довольно известны в Иркутске.

- Я приметил ее давно, такая яркая, успешная леди, - улыбается Александр. - На первой встрече она меня… прогнала! Я с другом забрел к ней в офис шутки ради, а она как раз вела видео-презентацию. Смеясь, мы тогда ушли. А через полгода судьба столкнула меня с Викой вновь. Мы проходили один и тот же тренинг по личностному росту, я был капитаном, и она выбрала участие именно в моей команде - видимо, я тоже ей понравился. А еще через три месяца, на выпускном тренинге, мы вместе танцевали весь вечер. После мероприятия пошли гулять по ночному городу. И с этого момента решили не расставаться.

Александр и Виктория вместе никогда не скучают: путешествуют, он с удовольствием учит ее бальным танцам, оба делают друг другу необычные сюрпризы. Например, она на день рождения возлюбленному устроила настоящую арабскую ночь: сняла люксовый номер в гостинице, оформила в восточном стиле и исполнила танец живота. А он в ответ придумал, как сделать ее счастливой - сыграть свадьбу, несмотря на коронавирус.

Молодые поклялись в любви и верности и официально расписались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы давно говорили о том, что нужно пожениться, так что я не сомневался в ее согласии, - говорит Александр Кудрявцев. - Самое сложное было, не раскрыть сюрприз. Церемонию помогло организовать свадебное агентство. Они же придумали легенду: мол, Вику позвали на свадебную фотосессию для журнала, назначили дату и подготовили ей белое платье и букет.

Фотосъемка и вправду была, а после нескольких кадров вышел Александр с кольцом... Ну а дальше – самое интересное. Ведущая читает торжественную речь, Виктория и Александр, стоя на небольшой сцене, обнимаются и смеются.

- Счастлива? - спрашивает ведущая невесту.

- Очень! - заливисто смеется Виктория.

Формат онлайн-свадьбы необычен. В зале - только молодожены и организаторы, и те в медицинских масках. Родные и друзья поздравляют Викторию и Александра по видеотрансляции - напротив сцены стоит большой экран. Регистрация брака официальная. Молодожены, прямо как в ЗАГСе, поклялись в любви и верности, расписались и обменялись кольцами.

А дальше – яркая вечеринка с песнями, танцами и даже онлайн-играми. Например, гости из «Зума» регистрировались на специальном сайте и отвечали на забавные вопросы о молодоженах – кем работали, какие у них кумиры и так далее. Ну а Кудрявцевы пили шампанское и смотрели душевные видеоролики от близких. Будет, о чем рассказать детям!

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