Четверо осужденных объявили голодовку в колонии в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В исправительной колонии №2 в Приангарье четверо заключенных объявили голодовку. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Иркутской области.

Мужчины, находясь в едином помещении камерного типа, куда помещают злостных нарушителей режима, передали сотрудникам колонии письменный отказ от пищи.

- Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований, - отметили в региональном ГУФСИН. - Осужденные пьют воду и чай. Состояние их здоровья контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы.

Все объявившие голодовку попали в исправительную колонию в Ангарске за особо тяжкие преступления, кто-то из них – за убийство. Они отбывают немалые сроки наказания – от 16 до 22 лет.

Кроме того, в ГУФСИН Иркутской области опровергли информацию, которая появилась в ряде СМИ: якобы сотрудники ИК №2 ворвались в единое помещение камерного типа и избили осужденных, а те в ответ, чтобы прекратить это, предприняли попытки к самоубийству.

- Это не соответствует действительности, - подчеркнули в пресс-службе.

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